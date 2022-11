Argentina, Gds boccia Lautaro: “Fantasma di sé stesso. Non basta l’alibi…”

Prova da 5 in pagella per il Toro nerazzurro nella vittoria dell'Argentina contro il Messico

Dopo la clamorosa sconfitta contro l'Arabia Saudita, l'Argentina si rialza e batte il Messico 2-0. il giorno dopo la gara, la Gazzetta dello Sport analizza le prestazioni dei giocatori di Scaloni. Male Lautaro , per lui il voto è 5: "Fantasma di sé stesso, nella versione peggiore del Toro che si ricordi".

"Zero spunti, non basta l'alibi dei pochi palloni giocabili. Per dire, su una girata di testa del primo tempo avrebbe potuto fare meglio".