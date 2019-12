Argentina, Lautaro candidato per gli Olimpia Awards 2019. Il rivale è tostissimo

L’exploit di Lautaro Martinez nella prima parte della stagione dell’Inter ha colpito i media argentini. Il giocatore dell’Inter è in lizza nella categoria calcio per gli Olimpia Awards 2019. Il premio viene consegnato dallo Sports Journalists Circle, è stato istituito nel 1954. Vince la medaglia d’argento il migliore della sua disciplina e la medaglia d’oro il miglior sportivo in assoluto dell’anno. L’interista non avrà vita facile perché, nella categoria calcio, dovrà competere con Enzo Perez, ma soprattutto con Lionel Messi.

(Fonte: lanueva.com)