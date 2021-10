Argentina, Lautaro festeggia sui social: “Felici per la vittoria, obiettivo qualificazione”

L'attaccante ha segnato nella gara contro l'Uruguay. Venerdì notte la formazione di Scaloni incontra il Perù: l'interista resta a disposizione?

"Un'altra notte di qualificazione ai Mondiali davanti alla nostra gente. Felici per la vittoria, continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo". Lautaro Martinez festeggia sui social la vittoria della Nazionale argentina contro l'Uruguay. Anche lui è andato in gol e si è sciolto in lacrime per la sua famiglia. La squadra di Scaloni ha ancora un impegno, quello di venerdì notte contro il Perù. Il giorno dopo, alle 18, all'Olimpico si giocherà Lazio-Inter: la Nazionale libererà prima il Toro e Correa perché arrivino in tempo?