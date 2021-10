Argentina, Lautaro verso una maglia dal 1′. Scaloni: “Al 99% formazione decisa”

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Paraguay

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Paraguay, partita valida per le qualificazioni a Qatar2022: “La formazione non è ancora certa, ma al 99% sarà quella della finale di Copa America. C’è solo un dubbio su un giocatore con un piccolo fastidio”.