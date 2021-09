Argentina, Lautaro: “Venezuela tosto, sono tre punti importanti. Dico sempre…”

Al termine della gara contro il Venezuela, Lautaro, protagonista assoluto del match, analizza la gara

15 gol in 30 partite. Lautaro continua a trascinare l'Argentina e anche contro il Venezuela il Toro è stato uno dei migliori in campo. Ha aperto le marcature ed è entrato negli altri due gol. "Il Venezuela è stato un rivale molto complicato. Ogni volta che devo parlare dico che in Sudamerica tutte le squadre sono toste per come combattono, corrono", dice Lautaro al termine della gara.