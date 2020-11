Argentina fermata dal Var: pari e polemiche col Paraguay, 83 minuti per Lautaro

Termina 1-1 tra le polemiche la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar tra l’Argentina e il Paraguay. Alla Bombonera, la formazione Albiceleste resta con l’amaro in bocca per aver raccolto un punto ma soprattutto per qualche deciso dell’arbitro, che annulla il possibile 2-1 di Messi dopo l’intervento del Var e non concede un calcio di rigore per un fallo su Messi.

Prestazione non tra le migliori per Lautaro Martinez, che nonostante i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi giorni è rimasto in campo per 83 minuti. “Scaloni ha chiesto un sacrificio al Toro, facendo di sicuro storcere il naso alla dirigenza nerazzurra, eppure è servito a ben poco. Al centravanti di Bahia Blanca sono arrivati pochi palloni giocabili e si è trovato stretto tra le affollate maglie avversarie, senza ricevere mai adeguato sostegno dai centrocampisti” scrive La Gazzetta dello Sport.

Succede tutto nel primo tempo, con Gonzalez che riporta il risultato in parità al 41′ dopo il calcio di rigore causato dal difensore della Fiorentina Cuarta Martinez e trasformato da Romero. L’Argentina sale a quota 7 dopo tre turni, mentre il Paraguay resta imbattuto e conquista il punto numero 5.