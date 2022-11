Qatar: Argentina, vittoria e qualificazione. Per Lautaro un quarto d’ora e una chance

Finisce due a zero la gara della selezione di Scaloni contro la Polonia che si qualifica comunque per il due a uno del Messico contro l'Arabia Saudita

Lautaro Martinez ha giocato solo dal 79esimo in poi ma la sua Argentina è agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Per il giocatore nerazzurro anche una buona occasione all'85esimo non sfruttata al massimo quando la Nazionale di Scaloni era già sul due a zero contro la selezione polacca. I gol dell'Argentina sono stati messi a segno da Mac Allister e Alvarez. Szczesny, nel primo tempo, aveva parato un rigore a Messi che nel finale, dopo un fallo, si è rifiutato di stringere la mano a Lewansowski, l'altro top player della partita. Solo al triplice fischio i due si sono chiariti.