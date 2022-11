Argentina, che crollo con l’Arabia Saudita. E il record di imbattibilità dell’Italia è salvo

Si ferma la striscia di risultati utili consecutivi dell'Argentina. Il ko in Qatar 'salva' il record di imbattibilità (37) dell'Italia

Si ferma nella maniera più inattesa la striscia di risultati utili consecutivi dell'Argentina , che non perdeva da 36 partite. Il ko al debutto ai Mondiali in Qatar contro l'Arabia Saudita 'salva' il record di imbattibilità di tutti i tempi (37) firmato dall'Italia di Mancini.

La striscia di risultati utili consecutivi degli azzurri si interruppe il 6 ottobre 2021, quando l'Italia perse per 2-1 a Milano contro la Spagna nelle semifinali della Nations League 2020-2021. Il ct Mancini proprio alla vigilia del debutto dll'Albiceleste al Mondiale, ha indicato l'Argentina come squadra favorita per il titolo iridato ricordando il 3-0 inflitto il 1° giugno dalla formazione sudamericana agli azzurri a Weembley nella 'Finalissima' tra le nazionali campione d'Europa e del Sudamerica.