Argentina, Scaloni: “Per andare ai Mondiali serve avere continuità nei club”

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Honduras: "Questa squadra ha dimostrato che gioca sempre alla stessa maniera, al di là degli interpreti. Per essere convocati al Mondiale e arrivarci nelle migliori condizioni, tutti i calciatori devono avere continuità nei club. Quando arriverà il momento di fare la lista per il Mondiale dovremo vedere come sta ogni giocatore. Oggi sarebbe inutile dire quanti difensori, centrocampisti e attaccanti porteremo".