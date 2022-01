Argentina, Scaloni ancora positivo al Covid-19: col Cile in panchina Samuel e Ayala

Lionel Scaloni non guiderà l'Argentina nel match di qualificazioni ai Mondiali contro il Cile: il CT è ancora positivo

Lionel Scaloni non guiderà l'Argentina nel match di qualificazioni ai Mondiali contro il Cile. Il CT della Seleccion ha annunciato di essere ancora positivo al Covid-19: "Io e Aimar (assistente) non andremo in panchina. Pablo è stato a contatto stretto con un positivo, io sono stato in isolamento alcuni giorni e continuo ad essere positivo. Per entrare in Cile, servirebbe un test negativo. Nel corpo tecnico, ci saranno Walter Samuel, Roberto Ayala e Diego Placente".