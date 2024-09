In un post sui social le parole dell'attaccante nerazzurro dopo la sconfitta con la Colombia che chiude questa prima pausa per le Nazionali

La sua Argentina non è riuscita a vincere contro la Colombia. La gara di qualificazione ai Mondiali che si è giocata a Barranquilla è finita 2-1 e Lautaro Martinez non ha trovato questa volta, contro la stessa rivale con cui aveva regalato la Copa America alla sua Nazionale, un gol. Alla fine della partita il giocatore nerazzurro ha commentato la sconfitta sui social con un post.

«Una partita difficile su un campo sempre complicato, chiudere così questo ciclo di gare valide per le qualificazioni non era il risultato che volevamo. Ora dobbiamo alzare la testa pensare a quello che sarà dopo, sempre insieme e positivi», ha scritto l'attaccante nerazzurro che Inzaghi attende ora alla Pinetina come tutti gli interisti. In arrivo un settembre pieno di appuntamenti importanti nell'agenda nerazzurra. Prima la trasferta a Monza, poi quella a Manchester, contro il City, per il debutto nella nuova Champions. Il 22 sarà il momento del derby di Milano e a chiudere questo mese ci sarà la trasferta a Udine il 28 settembre. Servirà anche all'Inter la positività e tutta la forza del capitano.