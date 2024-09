Ha vinto due a uno la Colombia. Nella gara di qualificazione ai Mondiali, il remake della finale della Copa America, va questa volta alla Nazionale di Nestor Lorenzo. Lautaro Martinez, che aveva punito ai supplementari in quella occasione la rivale, ha solo sfiorato il gol ed è rimasto in campo tutta la partita, 98 minuti con il recupero. Grande protagonista James Rodriguez che ha servito a Mosquera l'assist per il gol dell'1-0.