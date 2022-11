Argentina, tre cambi per battere il Messico. Lautaro parte ancora titolare

Dopo la sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita, l'Argentina non può permettersi altri passi falsi. Questa sera scenderà in campo contro il Messico

Dopo la sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita, l'Argentina non può permettersi altri passi falsi. Questa sera scenderà in campo contro il Messico e Scaloni sembra intenzionato a fare qualche cambio.

"Con Messi che giocherà dal primo minuto, dovrebbero essere tre gli innesti rispetto al match d'esordio. Molto probabile in difesa l'ingresso di Lisandro Martinez al posto di Cristian Romero, ancora lontano dal 100% della forma . Poi altro candidato alla maglia di titolare è Gonzalo Montiel , che lascerà in panchina Nahuel Molina. Infine l'ultimo a perdere il posto da titolare il Papu Gomez, ma qui ci sono due possibilità: Enzo Fernandez che si trova in vantaggio rispetto ad Alexis Mac Allister", riporta il Corriere dello Sport.

"Tre nuovi titolari che potrebbero diventare quattro se a Nicolas Tagliafico dovesse essere preferito Marcos Acuña, in questo caso però il punto interrogativo, almeno per chi ha osservato l'allenamento, resta ancora grande. Intanto ieri si è visto una Pulga muoversi senza accusare nessun fastidio fisico, anche se in precedenza con i preparatori aveva lavorato per quel problema muscolare avuto alla vigilia del debutto mondiale con l'Arabia Saudita", aggiunge il quotidiano.