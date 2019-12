In Argentina parlano del piano B dell’Inter se non dovesse arrivare Vidal

Non solo in Italia, anche in Argentina parlano di Nandez come alternativa a Vidal per l’Inter. TycSport spiega che dopo solo sei mesi in Italia il giocatore potrebbe trasferirsi dal Cagliari al club nerazzurro. “Il cileno non vedrebbe male l’idea di trasferirsi a Milano ma il problema sono le pretese alte del Barcellona. Così il club interista ha già in mente una seconda opzione e starebbe pensando all’ex giocatore del Penarol in prestito. A lui i nerazzurri avevano già pensato ai tempi del Boca”, si legge sul sito argentino.

(fonte: tycsports.com)