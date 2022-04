Arianna Fontana: “Io interista per mio fratello. Da piccola ammiravo Maldini”

Le parole della campionessa di short track: "Appena siamo entrati allo stadio abbiamo incrociato Adriano: per mio fratello un’emozione incredibile"

Intervenuta ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Roma, Arianna Fontana, campionessa di short track, ha raccontato così la sua passione per il nerazzurro: "Mamma milanista, papà e fratello super tifosi nerazzurri. Io da piccola ammiravo tanto Maldini, ma a casa ero completamente travolta dall’interismo di mio fratello. Che pian piano mi ha tirato dalla sua parte. Mi piace vedere quanta passione ha e condividerla con lui. Appena siamo entrati allo stadio abbiamo incrociato Adriano: per lui un’emozione incredibile, me la sono goduta".