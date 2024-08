Uno dei temi più importanti e delicati della stagione dell'Inter sarà l'affidabilità fisica dei suoi calciatori in una stagione che si preannuncia come la più lunga di sempre: tanti impegni ufficiali, tante gare in rapida successione. Motivi che hanno spinto la dirigenza a creare una rosa ampia e di livello.

Il reparto che preoccupa maggiormente, in tal senso, è l'attacco: Taremi si è appena fermato, Arnautovic storicamente ha sempre dovuto fare i conti con qualche acciacco. E proprio l'austriaco ieri sera contro il Pisa ha fatto intravedere qualche segnale preoccupante, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Arnautovic, al primo test stagionale, dopo neppure due minuti in campo comincia a toccarsi la coscia sinistra. E poi, toccato duro, pure la caviglia. Non una novità, l'austriaco la scorsa stagione ha sofferto sul piano degli infortuni. E dunque, al netto di ogni discorso tecnico, l'affidabilità fisica è un elemento che l'Inter non può sbagliare, se è vero che siamo alle porte di una stagione piena di impegni come non mai".