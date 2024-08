L'amichevole contro il Pisa, terminata 1-1, ha lasciato in dote all'Inter un segnale inequivocabile: la squadra necessita di qualcosa in più in attacco. L'infortunio di Taremi e le assenze di Thuram e Lautaro (il primo appena tornato ad allenarsi, il secondo ancora in vacanza) hanno riaperto una questione nota da tempo in casa nerazzurra, e la necessità di intervenire in questo reparto si fa sempre più impellente.