GdS – Arnautovic-Bologna, stavolta ci siamo davvero: i dettagli dell’operazione

L'attaccante austriaco ex Inter sta per tornare nel campionato italiano: arriverà alla corte di Sinisa Mihajlovic

Marko Arnautovic è pronto a tornare in Serie A. Il Bologna attende l'ex attaccante dell'Inter, come spiega la Gazzetta dello Sport: "L’atto decisivo era l’accordo sull’ indennizzo che il Bologna deve corrispondere allo Shanghai Port per liberare Marko Arnautovic. Morale: ci siamo. Stavolta davvero. Dopo mesi di avvicinamenti, dispettucci, cambi di programma e sussurri più o meno light, questa volta l’attaccante austriaco (con origine serbe) è pronto a dire sì. Dopo giornate a limare i dettagli, lo Shanghai e il Bologna si verranno incontro: probabilmente a 3 milioni rispetto ai 4 chiesti dai cinesi. Così, Sinisa Mihajlovic avrà il suo centravanti (a giorni sarà a Bologna?) inseguito dal gennaio scorso".