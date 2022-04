Arnautovic: “Doppietta per Mihajlovic, per me è un padre e un fratello”

L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha parlato così della vittoria dei suoi contro la Sampdoria per 2-0

A Sky Sport, l’attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha parlato così della vittoria dei suoi contro la Sampdoria per 2-0: “Non è solo Arnautovic, si gioca in 11, abbiamo fatto una grande partita e avuto molte chance, poi sono riuscito a segnare. Ne ho sbagliati di gol, potevo farne anche 3. Dal Milan a oggi abbiamo mostrato carattere. Credo che questa partita l’abbiamo giocata per Sinisa, lo vedo come un fratello, un papà, parliamo molto e mi dà energie”.