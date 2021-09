Arnautovic imbattuto, la ‘vittima’ preferita di D’Ambrosio, i doppi ex: Inter-Bologna, le curiosità

Alcune curiosità su Inter-Bologna e su alcuni dei protagonisti attesi oggi a San Siro nella sfida valida per il 4° turno di Serie A

Tra Inter (tre presenze da subentrato nella stagione 2009/10) e Bologna (tre presenze da titolare in quella corrente) Marko Arnautovic è ancora imbattuto in Serie A: per lui cinque vittorie e un pareggio in sei gare giocate. Ibrahima Mbaye ha giocato quattro partite di Serie A con la maglia dell'Inter nel 2014/15, prima di trasferirsi al Bologna. 91 presenze di campionato e l'unica rete in Serie A di Gary Medel sono arrivate con l'Inter, maglia che ha vestito dal 2014 al 2017.