Il futuro di Marko Arnautovic potrebbe essere di nuovo in Europa: l’ex attaccante dell’Inter, attualmente in forza allo Shangai SIPG, vuole lasciare la Cina, e il suo entourage si sta già muovendo per trovargli una nuova sistemazione. Secondo Sky Sport l’austriaco sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina: il club viola non ha chiuso la porta al suo arrivo, ma deve prima cedere una punta, in particolar modo Kouame, richiesto da diversi club di Serie A.