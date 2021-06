Europeo, bufera Arnautovic: frase contro la madre di Alioski. “Ma non sono razzista”

L'ex giocatore dell'Inter nella gara dell'Austria contro la Macedonia si sarebbe fatto scappare una frase e gli hanno dato del razzista così si è difeso sui social

Una brutta frase contro la madre di Alioski. Arnoutovic è finito sotto accusa dopo il gol segnato alla Macedonia, per un'esultanza che ha superato i limiti. Al gol segnato contro i macedoni, l'attaccante ha esploso la sua rabbia, i compagni hanno cercato di trattenerlo e gli avversari sembravano arrabbiatissimi, tanto che alla fine si è avvicinato anche a Pandev (sono stati compagni all'Inter) e allo stesso Alioski per chiarire.

Ma lo hanno accusato di razzismo e così è stato costretto a difendersi e a chiedere scusa in un post sui social: "Ci sono state alcune parole eccesive ieri per le emozioni della partita e vorrei scusarmi per questo. Soprattutto con i miei amici della Macedonia del Nord e dell’Albania. Vorrei dire una cosa e molto chiaramente: non sono razzista. Ho amici in quasi tutti i paesi e sostengo la diversità. Chiunque mi conosce lo sa".