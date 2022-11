Maxi operazione anti droga, arrestato anche il procuratore capo dell’Aia

C'è anche il procuratore capo dell'Aia (associazione italiana arbitri), Rosario D'Onofrio, ex ufficiale dell'esercito, tra i 42 arrestati nell'operazione di due giorni fa della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Dda milanese per traffico internazionale di droga. [...] Secondo le indagini condotte dalla Dda dal 2019 al 2021, i 42 arrestati (italiani, albanesi e spagnoli) avrebbero introdotto in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish. Durante l'operazione è stata sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, più mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi.