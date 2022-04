Arrivabene: “Stasera importante. Capitano momenti difficili, non si può vincere sempre”

Prima della semifinale tra Juventus e Fiorentina ha parlato il dg della Fiorentina Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sportmediaset

"Noi guardiamo partita dopo partita. Stasera è una sfida importantissima, passata questa guarderemo le prossime, sempre con grande determinazione. Infastiditi da Del Piero? No, era venuto solo con i ragazzi dell'Academy e non c'era alcun problema. Poi è un giocatore con una storia importante nella Juventus ed era giusto che venisse allo stadio per salutare il pubblico".

"A questi livelli quando si manca un obiettivo o non si è in linea con le aspettative dei tifosi scoppia di tutto. L'importante è tenere i nervi saldi e la concentrazione, fare bene il proprio lavoro. Non vedo differenze da questo punto di vista con altri sport. Il mantra è vincere: ovviamente non si può vincere sempre, a volte capitano momenti difficili ma noi andiamo avanti. Non facciamo passi indietro".