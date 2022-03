Juventus, Arrivabene: “Futuro Dybala? Querelle ridicola, rinviato l’appuntamento perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Villarreal, Maurizio Arrivabene ha parlato così del match

"Bellissimo vedere lo stadio al 75% purtroppo e sentire il calore dei tifosi per il sold-out, la squadra lo sente ed è una spinta in più per i ragazzi, sono pronti a farsi spingere e applaudire dal pubblico. Appuntamento rinviato per Dybala? Questa storia sta diventando una querelle quasi ridicola, è un momento delicato per tutta la squadra, ragion per cui si è preferito rimandare l'appuntamento per evitare distrazioni. Ci sono 5 rinnovi in corso, non uno. Non è una presa di posizione con nessuno dei 5, è un momento in cui chiediamo la massima attenzione per quello che stiamo facendo".