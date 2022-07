Inter, in arrivo l’agente di Sanchez: incontro imminente per la rescissione

Novità in arrivo per quanto riguarda il futuro di Alexis Sanchez: Fernando Felicevich, agente dell'attaccante cileno, è in viaggio verso l'Italia, e nei prossimi giorni discuterà con la dirigenza dell'Inter i dettagli della rescissione del contratto. Così scrive il Corriere della Sera: "Vicina alla conclusione l'avventura di Alexis Sanchez nella Milano interista. Il procuratore del 33enne cileno, Fernando Felicevich, sta rientrando in Italia. L'incontro decisivo dovrebbe avvenire fra lunedì e martedì: risoluzione possibile intorno ai 6-7 milioni lordi, rispetto a un ingaggio da oltre 10 milioni lordi. Sanchez piace molto al Marsiglia, l'attaccante avrebbe però preso ancora un po' di tempo prima di dare una risposta definitiva".