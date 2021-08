Arsenal, Arteta già a rischio esonero: sondaggio con Conte. TS: “Difficile che…”

L'ex tecnico dell'Inter è finito nella lista dei possibili sostituti del basco, che paga un pessimo inizio di stagione

Inizio di stagione da dimenticare per l'Arsenal: i Gunners, nelle prime due giornate di campionato, hanno ottenuto altrettante sconfitte contro Chelsea e Brentford, con un desolante score di 4 gol subiti e nessuno segnato. Un bilancio che mette per forza di cose in discussione il tecnico Arteta, dando il via alle voci su un suo imminente esonero. Tra i possibili sostituti, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche Antonio Conte, con il quale sarebbe già stato effettuato un sondaggio: