UFFICIALE – L’Arsenal fuori dalla Superlega: “Abbiamo fatto un errore e ce ne scusiamo”

L'Arsenal ha diramato un comunicato in merito all'uscita dalla Superlega. Eccolo in toto, con tanto di scuse del club ai tifosi

"Gli ultimi giorni ci hanno mostrato ancora una volta la profondità del sentimento che i nostri tifosi di tutto il mondo hanno per questo grande club e per il gioco che amiamo. Non avevamo bisogno che ce lo ricordassimo, ma la risposta dei tifosi nei giorni scorsi ci ha dato il tempo per ulteriori riflessioni e riflessioni. Non è mai stata nostra intenzione causare tanta angoscia, tuttavia quando è arrivato l'invito a entrare in Super League, pur sapendo che non c'erano garanzie, non volevamo essere lasciati indietro per assicurarci di proteggere l'Arsenal e il suo futuro. Come risultato dell'ascolto dei tifosi e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni, ci stiamo ritirando dalla proposta di Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo.

"Sappiamo che ci vorrà del tempo per ripristinare la fiducia dei fan in ciò che stiamo cercando di ottenere qui all'Arsenal, ma sia chiaro che la decisione di far parte della Super League è stata guidata dal nostro desiderio di proteggere l'Arsenal, il club che amate e per sostenere il gioco che amate attraverso una maggiore solidarietà e stabilità finanziaria. La stabilità è essenziale affinché il gioco prosperi e continueremo a impegnarci per portare la sicurezza di cui il gioco ha bisogno per andare avanti. Il sistema deve essere riparato. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni che proteggano il futuro del calcio e sfruttino lo straordinario potere che il calcio ha per metterci con il fiato sospeso. Infine, sappiamo che questo è stato estremamente sconvolgente alla fine di quello che è stato un anno incredibilmente difficile per tutti noi. Il nostro obiettivo è sempre quello di prendere le decisioni giuste per questo grande club di calcio, proteggerlo per il futuro e portarci avanti. Non abbiamo preso la decisione giusta qui, che accettiamo pienamente. Vi abbiamo ascoltato".