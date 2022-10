All’Arsenal il derby del Nord di Londra: Tottenham KO 3-1, prima sconfitta per Conte

L'Arsenal vince il Derby del Nord di Londra contro il Tottenham. 3-1 per i Gunners che sbloccano il punteggio al 20' con Thomas Partey ma alla mezz'ora arriva il pareggio di Kane su rigore. In avvio di ripresa segna Gabriel Jesus, Emerson Royal viene espulso - rosso diretto al 62' - e l'Arsenal cala il tris con Xhaka. Arsenal momentaneamente primo con 21 punti, Tottenham - prima sconfitta in Premier in stagione per Conte - che resta secondo a quota 17.