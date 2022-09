Arslan: ”Abbiamo fame e carattere. Questo è il mio primo gol di testa in carriera”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell'Udinese Tolgay Arslan ha parlato così dopo il match vinto contro l'Inter: ''Abbiamo lavorato tanto ogni giorno andiamo al massimo, siamo un bel gruppo, dobbiamo continuare così ma con calma, ora testa al Verona. Abbiamo fame, non siamo solo 10 ma siamo in 20 forti, ogni partita giocano tutti e tutti insieme andiamo al 100% con fame e calma. Abbiamo giocato dal 1', con carattere, con fame, con i tifosi è più facile. Una bella vittoria. Il gol è il ricordo più bello, non ho mai segnato di testa, dobbiamo andare avanti così''