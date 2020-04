Arthur, la Juventus mette la freccia: sorpasso sull’Inter, accordo vicino con il Barcellona

Indicato dall’Inter come unica contropartita accettabile all’interno dell’operazione Lautaro Martinez con il Barcellona, nella prossima stagione Arthur Melo può effettivamente sbarcare in Italia. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe non essere a Milano: secondo il Mundo Deportivo, il centrocampista brasiliano sarebbe vicinissimo alla Juventus. Un sorpasso fulmineo e inaspettato, quello dei bianconeri, che hanno convinto il club catalano con un’offerta definita “quasi irrinunciabile”: oltre a una ricca base economica, i piemontesi propongono uno fra Pjanic, Bentancour e Bernardeschi.

I prossimi giorni saranno decisivi per dar vita a un’operazione che, in caso di risposta affermativa di Arthur, potrebbe essere chiusa e addirittura annunciata ufficialmente prima ancora che i campionati riprendano in Spagna e in Italia. La Juventus non vuole lasciarsi sfuggire Arthur, che è nel mirino di diversi club europei, ed è l’unica società che si è fatta viva direttamente con il Barcellona.