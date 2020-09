AS – Inter, sfida a Roma e Milan per Jovic. Quella nerazzurra è l’offerta migliore, il serbo sceglierà…

Zinedine Zidane ha dato il suo via libera: Luka Jovic può lasciare il Real Madrid in prestito e trasferirsi in Italia. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, l’allenatore francese ha accettato di lasciar partire l’attaccante serbo, che ha già ricevuto diverse offerte dall’Italia.

Su di lui ci sono la Roma, l’Inter e il Milan, con i giallorossi in vantaggio dopo la frenata per Borja Mayoral. Sullo sfondo resta anche l’opzione Manchester United, che però al momento non ha ancora mosso passi ufficiali. Il club giallorosso continua a trattare e al momento l’ostacolo è rappresentato dai quattro milioni d’ingaggio di Jovic. A insidiare la società capitolina ci sono l’Inter, che secondo AS offre condizioni economiche migliori, e il Milan, che punta sui buoni rapporti con il Real dopo l’ultimo affare Brahim Diaz.

Zidane e Jovic sono d’accordo: al di là dell’aspetto economico, il calciatore sceglierà il club che gli garantirà maggiore minutaggio in questa stagione.