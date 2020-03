Momento difficile per tutto il mondo con l’emergenza Coronavirus che ha toccato chiunque. L’esterno dell’Inter Asamoah ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà verso il suo Paese d’origine: “Tutto il mio supporto e il mio amore alle persone affette al Covid-19, specialmente in Ghana. Per piacere seguite le regole e prendete tutte le precauzioni per evitare le diffusione”.