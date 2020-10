GdS – Ex Inter, Asamoah può ripartire dalla Serie B: arrivata una proposta del Brescia

Kwadwo Asamoah può ripartire da Brescia. Il laterale ghanese, che nell’ultimo giorno di calciomercato ha rescisso il suo contratto con l’Inter, ha ricevuto nelle ultime ore una proposta delle ‘Rondinelle‘ del presidente Massimo Cellino. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Il club lombardo è al centro di una contestazione da parte della tifoseria dopo l’esonero lampo di Delneri e il ritorno in panchina di Diego Lopez. Una ventina di tifosi si sono presentati a Torbole con due striscioni per esprimere il proprio dissenzo contro la decisione di Cellino: “uno per il presidente (“Cellino, basta colpi di testa ed esternazioni c’è bisogno di serenità ed unità d’intenti per traguardi vittoriosi“), l’altro per i giocatori (“Ci avete rotto con i vostri mal di pancia, dovete onorare i colori della nostra maglia“).