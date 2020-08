Inter-Shakhtar in chiaro: record per un match di Europa League

All’indomani dalla vittoria dell’Inter in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, arrivano i dati dai canali che hanno trasmesso la partita: Skysport e tv8 in chiaro. L’azienda che ha sede a Milano nel quartiere Santa Giulia sottolinea che la gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ha totalizzato 1 milione e 177 mila spettatori medi, 2 milioni e 473 mila spettatori unici e la migliore share di sempre per la competizione con il 6,3%. Il pre partita ha ottenuto 238 mila spettatori medi, mentre il post gara 438 mila, miglior ascolto per un post partita di Europa League.

IN CHIARO – Su TV8 il match ha registrato il migliore ascolto della serata generalista con 2 milioni e 678 mila spettatori medi e il 14,25% di share (572 mila spettatori medi per il pre gara e 942 mila per il post). Anche per TV8 si tratta della migliore share in assoluto per un match di UEFA Europa League.

(Fonte: Skysport)