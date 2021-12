Asensio: “Futuro lontano dal Real? Presto per parlarne. Vedremo come andranno le cose”

Intervistato da Movistar, il giocatore parla del momento della squadra e del suo futuro

"Stiamo giocando e difendendo molto bene. Stiamo migliorando partita dopo partita. Dobbiamo continuare così. Ci sono cose da migliorare. Futuro lontano dal Real? E' ancora presto per parlarne. Come ho detto voglio stare in campo, lavorare e avere continuità. Da lì in poi vedremo come andranno le cose".