Muore a 73 anni il suo ex allenatore, Houllier, Young: “Mi hai migliorato, grazie”

È morto, a 73 anni l’ex allenatore Gerard Houllier. Aveva allenato all’Aston Villa anche Ashley Young. Con lui in panchina l’esterno ha segnato sette gol e fatto nove assist. Dopo solo una stagione il tecnico aveva lasciato la squadra inglese per problemi cardiaci e il giocatore era approdato al Manchester United. E per la morte del suo ex allenatore il calciatore nerazzurro ha scritto un post su Twitter:

“Riposa in pace, Gerard. Grazie per avermi migliorato. Condoglianze alla tua famiglia. Sei stato un grande uomo non solo un grande manager”, ha scritto l’interista.