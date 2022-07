Inter, Brozovic torna ad Appiano ma Inzaghi già sorride: Asllani ottima alternativa a Marcelo

"Oggi ad Appiano tornerà Brozovic, ma intanto il match in terra svizzera ha mostrato che sul mercato è stata trovata un'alternativa "credibile" ovvero l'albanese ex Empoli. Il numero 14, piazzato come perno centrale della linea a cinque, si è spesso abbassato per ricevere il pallone e impostare il gioco, allargando sulle fasce (meglio Bellanova di Gosens) o cercando i movimenti dei due davanti. Insomma, la squadra era in mani salde anche se va tenuto conto del valore non irresistibile di un avversario che comunque è più avanti come preparazione e domenica esordirà in campionato in casa contro il Sion".