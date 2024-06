A due giorni dalla gara d'esordio contro l'Italia, Kristjan Asllani ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista nerazzurro conosce molto bene alcuni giocatori della nazionale di Spalletti. "L'Italia è una delle nazionali più forti del mondo. Anche il nostro centrocampo è molto forte. Aspetteremo questa partita e vedremo come andrà. C’è sintonia e positività. Abbiamo una partita contro l'Italia e la stiamo studiando, guardando i video, aspettandola".

Più facile affrontare l'Italia senza Barella?

"È uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma anche in questo caso hanno centrocampisti molto forti, compreso Frattesi. Se c'è una scommessa con Davide? Non abbiamo fatto una scommessa, ma se vince non gli parlerò per qualche giorno, se vinco io non mi parlerà per qualche giorno".