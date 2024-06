“Avrete da me sempre un contributo. Non fraintendete, ovviamente mi dispiace se non gioco e darò tutto per avere un’opportunità. Ma in un contesto di club o in una fase finale di un torneo importante, spesso vincono le squadre più coese e meglio preparate. Anche all'Inter lo si sente enormemente. Che senso ha andare in giro arrabbiato se non stai giocando? Sei un professionista, devi essere sicuro di essere presente quando vieni chiamato in causa”.