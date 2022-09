Inter, settimana calda per Asllani. E a dare una mano a Inzaghi ci pensa Reja

Il cr dell'Albania continua a puntare sul giovane centrocampista dell'Inter che ha l'occasione di mettere più minuti nelle gambe

Andrea Della Sala

Potrebbe presto arrivare il momento di Asllani. Con l'infortunio di Brozovic, il giovane albanese si scalda per conquistare una maglia da titolare.

"Con Marcelo Brozovic squalificato per la partita contro la Roma, per il 20enne albanese comincia una calda settimana di avvicinamento alla probabile prima titolarità in nerazzurro. Solamente mezz'ora in campo - spezzettata - potrebbe far titubare Simone Inzaghi sull'abitudine all'agonismo da partita del classe 2002, ma uno sguardo alla nazionale potrebbe invece confortare l'allenatore piacentino. La stima nel talento ex Empoli è infatti unanime e indiscussa e da questo punto di vista il minutaggio accumulato con l'aquila sul petto non può che essere un'ottima notizia", spiega Gazzetta.it.

"Dalle parti di Tirana si è ben consapevoli del talento unico che si ha tra le mani e non è certo un utilizzo parsimonioso all'Inter a far traballare la sua centralità nel progetto dell'Albania. Così a Tel Aviv Asllani è partito dal primo minuto nella trasferta contro Israele, persa 2-1, sostituito poi al 67' dall'ex compagno di squadra e di reparto Nedim Bajrami. Domani sera la squadra di Edy Reja tornerà in campo a Tirana contro l'Islanda e l'ideale per Inzaghi sarebbe che il giovane regista giocasse almeno mezz'ora per continuare a mettere fiato nei polmoni verso l'incrocio del Giuseppe Meazza con i giallorossi di José Mourinho".

"L'eredità momentanea di Brozovic non è certo semplice da gestire, ma in occasioni simili trovarsi a dover nuotare può far emergere naturalmente leadership, coraggio e lo stesso talento. Nel concreto, non ci sono molte alternative. Ovviamente qualche spezzone di partita più generoso - come auspicato da molti tifosi - avrebbe reso più naturale la titolarità di Asllani, ma al momento si fa di necessità virtù e l'aiuto di Reja è senz'altro ben accetto", aggiunge il portale sportivo.