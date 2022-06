Inter, Asllani ha firmato: le cifre dell’operazione. Scelto il numero di maglia

Nel giorno del ritorno a Milano di Romelu Lukaku, l'Inter ha provveduto a chiudere l'iter burocratico di un'altra operazione: quella riguardante Kristjan Asllani. L'ormai ex centrocampista dell'Empoli ha sostenuto le visite mediche di rito e messo la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2027. Il Corriere dello Sport riassume i dettagli dell'affare: "Nel giorno di Romelu Lukaku, è finito per essere "schiacciato", ma lo sapeva e non se l'è presa. Perché Kristjan Asllani, classe 2002, albanese arrivato dall'Empoli, stava già vivendo un sogno, quello di essere all'Inter che lo ha prelevato dal club di Corsi pagandolo 4 milioni di prestito più 10 milioni di obbligo di riscatto e 2 di bonus. Il ventenne nato nel distretto di Elbasan ha firmato un contratto di 5 anni a 800.000 euro più bonus (a salire). Probabile che indossi la maglia numero 13, liberata da Ranocchia".