Asllani vice Brozovic? GdS: “Inzaghi alla Pinetina sta provando ad andare oltre”

"Inzaghi alla Pinetina sta provando ad andare oltre, orienta le caratteristiche più in fase offensiva. Non sta nascendo un regista basso, ma un assaltatore in più della mediana, vista la possibilità di interpretare più di un ruolo in commedia: Asllani si posiziona naturalmente in mezzo, ma non si sente scomodo nello scivolare come mezzala o addirittura nello spostarsi più avanti sulla trequarti. Un’Inter priva di Brozo resta, comunque, una creatura monca: senza il croato contro il Lecce mancherebbe il compasso di Simone e per questo si lavora fiduciosi sul recupero. Se mancasse, sarebbe un pericolo, ma non certo un dramma come una volta: con Kristjan la squadra potrebbe pure guadagnarne in duttilità e imprevedibilità avanzata. Insomma, tutto dipende dal polpaccio ballerino di Marcelo, ma Asllani è comunque pronto per prendersi l’Inter già dal minuto 1 della sua stagione numero 1", racconta La Gazzetta dello Sport.