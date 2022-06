Inter, per Asllani manca solo l’ufficialità. Inzaghi avrà un giovane vice Brozovic

"L’accordo tra i club prevede l’acquisto in prestito oneroso (4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 10, in più l’Inter girerà in prestito all’Empoli l’attaccante uruguaiano Martin Satriano, reduce da sei mesi di ottimo livello al Brest, in Ligue 1. I toscani si augurano possa ripetere il percorso di Pinamonti, l’Inter invece si gode finalmente un vero vice Brozovic, giovane e di talento, come piace al club", aggiunge il quotidiano.