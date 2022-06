Sky – Asllani, le cifre del passaggio all’Inter: prestito oneroso e obbligo di riscatto

L'Inter si prepara ad abbracciare Asllani, con il centrocampista dell'Empoli che sarà il prossimo rinforzo per il centrocampo nerazzurro. Le cifre: quattro milioni di euro per il prestito oneroso, più altri 10 di riscatto obbligatorio e 2 di bonus. In più in prestito in azzurro andrà Satriano, nell'ultima stagione al Brest.