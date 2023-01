Asllani, Supercoppa primo trofeo da professionista: l’Empoli si complimenta così

La vittoria della Supercoppa è il primo trofeo da professionista per Kristjan Asllani. L'Empoli, squadra in cui è cresciuto, si complimenta

La vittoria della Supercoppa è il primo trofeo da professionista per Kristjan Asllani. Il centrocampista classe 2002 è subentrato nel finale contro il Milan, dando il suo contributo alla vittoria dei nerazzurri. E a fargli i complimenti è anche l'Empoli, club che lo ha cresciuto e che lo ha venduto proprio all'Inter in estate: "Complimenti Kristjan, ci vediamo lunedì", ha scritto l'account Twitter empolese, che dà appuntamento a San Siro per la sfida di lunedì tra Empoli e Inter.