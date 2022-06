Asllani, a breve vertice Inter-Empoli: i dettagli. I nerazzurri hanno buoni…

Marotta e Ausilio hanno in programma a breve un vertice con l'Empoli per mettersi in pole

Per rifare il look a centrocampo, l'Inter guarda con grande attenzione a Kristjan Asllani. In tante hanno messo nel mirino il giovane centrocampista, ma il club nerazzurro ha buoni argomenti per convincere l'Empoli. "Ovvero tanti altri ragazzi come il solito Esposito, ma anche Satriano o Radu nel caso servisse un portiere. Marotta e Ausilio hanno in programma a breve un vertice con l'Empoli per mettersi in pole e capire la fattibilità dell'operazione, magari con la formula del prestito con obbligo".