L’aneddoto di Asprilla su Crespo: “Non segnava e non faceva l’amore da 6 mesi. Gli presentai…”

In una intervista con Carlos Valderrama, Faustino Asprilla ha raccontato un incredibile aneddoto con protagonista Hernán Crespo. L’episodio risale a quando i due ex giocatori erano compagni di squadra nel Parma. Nei suoi primi mesi nel club emiliano, l’ex nerazzurro ha avuto alcuni problemi a trovare la via del gol, Aprilla racconta come riuscì ad aiutare l’argentino. “I primi mesi la gente lo ha massacrato, non riusciva a zittirli. Era disperato, così (Gustavo) Mascardi – il suo agente – mi ha chiamato e mi ha detto: “Il ragazzo è impaurito, puoi andare a parlare con lui?”. Cosi quando lo vidi gli feci una domanda: “Da quanto tempo non fai l’amore?”. Lui mi rispose: “Sei mesi”. Avevo un’amica colombiana, così gliela presentai e iniziarono a uscire insieme, a fare l’amore e da lì in poi non smise più di segnare. Il problema era che non faceva l’amore”, ha concluso ridendo Asprilla.

(Tyc Sports)