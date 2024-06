Tra Inter e Genoa potrebbe presto crearsi un asse di mercato che coinvolgerebbe numerosi calciatori: i nerazzurri sono fortemente interessati a Josep Martinez e ad Albert Gudmundsson, e per convincere i rossoblu a privarsi dei suoi due gioielli potrebbero proporre diversi giovani come parziali contropartite. Così scrive Tuttosport: " L'Inter ha stretto su Martinez nelle ultime 48 ore con un incontro in sede mercoledì e i nuovi contatti nella giornata di ieri. Il Genoa parte da una richiesta di 18 milioni per il portiere in scadenza nel 2025 (anche se i rossoblù hanno un'opzione per prolungare fino al 2026), l'Inter si è già spinta intorno ai 15, 13 di base più 2 di bonus. Dunque, l'intesa è vicina.

I nerazzurri, per abbassare l'esborso economico iniziale, hanno proposto ai rossoblù una lista di giovani dai quali pescare una contropartita gradita. La scelta dovrebbe ricadere su Gaetano Oristanio, jolly offensivo reduce da una stagione in prestito al Cagliari dove ha collezionato 25 presenze con 2 gol. I sardi ieri hanno annunciato di non volerlo riscattare per 4 milioni (l'Inter aveva comunque un contro-riscatto per rifarlo suo) e dunque il nazionale Under 21 è pronto a essere girato al Genoa, anche se i due club dovranno trovare un accordo sulla valutazione economica sul giocatore campano. Da capire, inoltre, se l'Inter, come accaduto dodici mesi fa col Bologna per Fabbian, inserirà una recompra per mantenere una sorta di controllo su Oristanio, o lo lascerà andare.