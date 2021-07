Inter, domani assemblea dei soci: ecco i due argomenti all’ordine del giorno

Nel giorno in cui la squadra sosterrà il primo allenamento andrà in scena un'importante riunione societaria

In casa Inter andrà in scena domani, nel giorno del primo allenamento della stagione 2021/22, la prossima assemblea dei soci. Tuttosport illustra i temi dell'incontro: "Mentre ad Appiano i giocatori cominceranno a cambiarsi e salutarsi dopo il periodo di vacanze, sempre domani alle 9.30 si svolgerà, in video-collegamento, l'assemblea dei soci della società, fissata lo scorso 23 giugno, per approvare alcune modifiche allo statuto del club e deliberare la nomina di due nuovi consiglieri di amministrazione (in rappresentanza del fondo Oaktree che ha finanziato Suning con 275 milioni di euro)".